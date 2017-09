Knotwilg





Vandaag ben ik er achter gekomen, dat ik niet met de tijd mee ga.

In Ritthem heb je een weg naar de dijk, in een polder.

Hele rijen knotwilgen, en goed uitgelopen.

Denk dan nog aan mijn jonge jaren, als vrijwilger helpen met natuuronderhoud.

Laarzen werden aangeraden, had ik niet, dus maar hoge werkschoenen.

Bij de Maas in de uiterwaarden aangekomen kregen we als groepje van 3 werkhandschoenen, en een grote en kleine kromzaag, wat uitleg, en we konden onze gang gaan, meestal was het nog een modderig gebeuren, en de takken moesten we naar de weg brengen, waar ze gebundelt werden. ****** Vandaag met de auto naar de waterkant, stond een hek en bord dat de weg afgesloten was.

En wat we toen zagen, zie foto's.

De persoon die de machine bediende, kwam zijn cabine niet meer uit