Rammeltijd

Rammeltijd (bronsperiode)



Hazen beschikken over een speciaal voortplantingssysteem. Tweemaal per jaar is het paar- of rammeltijd: in het voorjaar en de herfst. De zaadballen van de rammen dalen dan af en worden zichtbaar vóór de penis. 's Winters, echter, liggen ze ver­borgen in een plooi in de buikholte, waardoor de geslachten moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden.

In het vroege voorjaar en de herfst zijn de hazen extra actief. Ze verzamelen zich dan in het open veld, waar ze zich overgeven aan eindeloze achtervolgingen. Rammelaars (de mannetjes) en moerhazen (de vrouwtjes) jagen fel achter elkaar aan en maken daarbij onstuimige sprongen. Veranderin­gen in de lichtintensiteit schijnen voor de hazen het voorjaar aan te kondigen. Hierdoor worden bepaalde hormonale klieren in de hersenen geactiveerd, die op hun beurt de geslachtsklieren beïnvloeden. Tijdens de bronstperiode, de zogenoemde rammeltijd, zijn de mannetjes onderling bijzonder agressief, soms zelfs al voordat de vrouwtjes bronstig worden. Vaak zijn ze in de meerderheid en leveren ze strijd om dezelfde moerhaas. Deze kijkt op haar gemak toe hoe de mannetjes klappen en beten uitdelen, waarbij de plukken haar in het rond vliegen. Aan het eind van de gevechten hebben ze dikwijls gescheurde oren, bijt- en krabwonden en een gehavende staart.

De winnaar maakt het vrouwtje volgens een vast ritueel het hof, dat bij het vrouwtje de ovulatie oproept. In de vroege morgen ligt een moerhaas te midden van een groep van soms 9-14 rammelaars. Ze wordt benaderd door de dominante ram, die de plek tijdens nachtelijke gevechten heeft veroverd. Deze gaat af en toe naar het vrouwtje toe en besnuffelt haar neus, waardoor de dieren hun geuren uitwisselen. Vervolgens richt de ram zich op zijn achterpoten op en maait met zijn voorpoten door de lucht. Het vrouwtje imiteert hem dan en toont aldus ook haar opwinding. Ze raken elkaar echter niet aan. Benadert haar partner haar van achteren, dan reageert de moerhaas furieus en trapt hem. Als een van de andere mannetjes aanstalten maakt om ook aan het ritueel deel te nemen, breekt er onmiddellijk een groot tumult uit onder alle aanwezige hazen, die zich er eveneens mee gaan bemoeien. Ze trappen en slaan elkaar, grommen, jagen achter elkaar aan en maken hoge luchtsprongen, totdat ze allemaal uitgeput zijn. Tijdens deze gevechten ligt het vrouwtje eerst doodstil, maar dan neemt ze plotseling de kuierlatten. Ze schudt alle mannetjes van zich af, behalve een. Dit opgewonden dier geeft haar een oorvijg, waar­na de strijd tussen de partners losbrandt. Wanneer ze nog niet paarbereid is, draait de moerhaas zich om en houdt de ram met schoppen en slaan op een afstand. Alleen zij bepaalt het moment van de copulatie, die niet meer dan 30 seconden duurt.