Liberty Park in Overloon.





Oorlog hoort in een museum thuis.

Dát is de boodschap van het Liberty Park in Overloon.

In het museum in dit mooie en bosrijke park beleeft u de bezetting en de vervolging, maar ook het verzet en D-Day. En natuurlijk ook de Slag om Overloon tijdens de bevrijding van Zuid-Nederland.

Als bezoeker wordt u uitgenodigd om mee te denken over oorlog en onderdrukking. Hoe ver mag je gaan als het gaat om het behouden en desnoods terugwinnen van vrijheid?

Dit is een eerste inzicht, morgen ga ik verder



Groetjes.