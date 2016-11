Wat staat die gek nu te doen ?

Gistermiddag, rond een uur of 2, Prachtige luchten boven Walcheren (Z) , kwam terug van de kapper, en moest de verdere middag thuis blijven, voor een afspraak, en ben even gestopt in de polder bij Ritthem, de camera gepakt, en gewoon om mij heen gefotografeerd, en al die tijd stond hij mijn richting uit te kijken, en als ik de camera op hem richte, dook hij weg, op deze ene keer na, had hem te pakken