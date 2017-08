Agrarisch erfgoed

Levend erfgoed, agrarisch erfgoed of ‘gewoon’ deel uitmakend van het Zeeuwse landschap, het is maar hoe je er tegenaan kijkt.

Feit is dat trekpaarden bij Zeeland horen. Vroeger anders dan nu. Vroeger waren trekpaarden eerst en vooral werkpaarden, onmisbaar voor het boerenbedrijf.

Tegenwoordig ligt de nadruk meer op het werken met traditionele werktuigen en de instandhouding van het ras.

Fascinerend blijft de geweldige kracht van het trekpaard, in combinatie met het goedmoedige karakter en de vasthoudendheid in het werk.

Levend erfgoed, agrarisch erfgoed én deel uitmakend van het Zeeuwse landschap, ik zou de trekpaarden niet graag

willen missen.