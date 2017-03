Helgoland 1

Een eiland, veel bezongen, o.a Freddy Quinn, iedereen kent het, doch weinigen zijn er geweest



Het eiland Helgoland ligt 70 kilometer uit de Duitse Noordzeekust. Het heeft bijzondere tot 60 meter hoge roestkleurige rotsen; dit is een geologisch wonder want hoewel de bodem van Helgoland uit kalksteen bestaat zoals de White Cliffs bij Dover, bestaat het eiland zelf uit verschillende lagen zandsteen. In de negentiende eeuw was Helgoland zeer geliefd bij bekende schrijvers en kunstenaars zoals Goethe en Kafka. Het werd destijds als het meest gezonde stuk van Duitsland gezien. Het eiland heeft een mild klimaat met meer zonuren dan het vaste land van Duitsland, vaak een zachte en lange herfst en ook in de winter is het vrijwel nooit koud. Door de zeelucht zit er ook bijzonder weinig stuifmeel in de lucht.



Door de ondiepe havens wordt je met sloepen aan land gebracht.



Helgyeland

Ondanks dat Helgoland behoorlijk afgelegen ligt, wordt het al sinds de 7e eeuw door de Friezen bewoond die het Helgyeland; het heilige land noemde. Het gezag lag in de loop der eeuwen bij Denemarken, Engeland en Duitsland. In de Tweede Wereldoorlog heeft Helgoland het flink te verduren gehad. De sporen hiervan zijn nog steeds zichtbaar.