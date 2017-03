Helgoland 2

Gribou---Greet 24 okt 2012 15:19 Ik heb genoten van je foto's van Helgoland .



een paar jaar geleden ben ik eens voor een dag naar Helgoland geweest , toen kon je vanuit de Eemshaven met een catamaran naar Helgoland ( dit is volgens mij nu gestopt ) .

Samen met een vriendin van mij heb ik die dagtocht toen gemaakt .

Maar wat een pech , mijn fotocamera is die dag stuk gegaan , direct al toen wij nog maar net onderweg waren , gevolg geen enkele foto ervan , want mijn vriendin had geen camera bij zich .

Daarom nu extra van jou foto's genoten .



groet Greet