Spinazieacademie

Het huishouden is een vak apart, zo bewijst de tentoonstelling De Spinazieacademie, 125 jaar Haags huishoudonderwijs die van 22 september t/m 24 februari in het Haags Historisch Museum te zien is. Talloze vrouwen, en later ook mannen, volgden hun opleiding aan deze school, die al snel de geuzennaam Spinazieacademie kreeg.