Fraagis 08 dec 2013 13:37 Hallo Marianne en Greet, neem aan dat je de Japanse tuin in Naaldwijk bedoelt, daar mag ik niet meer binnenkomen, Een jaar of wat geleden waren we daar, en hebben ze die bakken met Koi-karpers staan, Daarboven liggen op liggen prijslijsten met foto's van de vissen, sta daar in te kijken, komt er een Dame na me toe en vraagt, "Heb U er interesse in", dus ik kijk nog eens op die prijslist, tot vele honderden guldens, het was nog in de guldentijd, dus ik schrok er een beetje van, en voor ik eigenlijk besef wat ik zei, kwam er uit, "Je krijgt voor die prijs er toch ook friet bij ", Als blikken konden doden, had ik dit hier niet meer op kunnen schrijven, en heb ook geen vriendelijk woord meer van Haar gehad.

