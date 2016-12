Australie





Gisteren een la van mijn bureau uitgebaggerd, daar gaat alles in wat ik niet direct nodig heb, of eigenlijk helemaal niet, maar je wilt het toch niet meteen weggooien.

Dus wat kwam er uit, papieren, sommige weet ik zelfs niet meer waar het over gaat, rekeningen, wel betaalt, foto’s, reisfolders, en een stapel aanzichtkaarten.

Net zitten scannen, en hierbij een paar uit Australië,

Nog een filmpje erbij gedaan, naar aanleiding van een der kaarten.

Meer over postkaarten, zie volgende link

http://blog.seniorennet.be/ansichtkaarten



Gr en een fijne dag

Dikkie en Frans.