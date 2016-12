Andere artikelen







Praag,de gouden stad met honderd torens

Wandeling door Praag, en fantastische stad, vaak geweest, alleen met de val van de muur, er een paar dagen niet naar toe geweest, we zaten toen in Cesky Brod. Dat was omdat je niet wist wat er ging gebeuren, je was de taal niet machtig, maar het is allemaal meegevallen. Gr Dikkie en Frans. Praag,de gouden stad met honderd torens Praag is liefde op het eerste gezicht. De stad is betoverend en vol pracht en gratie. Praag is verslavend. Zelfs na verschillende bezoeken wil je terug naar de gouden stad met honderd torens, ook al heb je de meeste bezienswaardigheden gezien. Na de Fluwelen Revolutie van 1989, onderging de stad een metamorfose. Praag straalt en schittert als nooit tevoren. Klim naar de Burcht, slenter door het Gouden Straatje en flaneer over de Karelsbrug. Bezichtig paleizen, kerken en musea. Beklim een van de vele torens voor het beste uitzicht over de stad. Verdwaal in het doolhof van middeleeuwse straatjes en stegen. Rust uit op een terrasje op het Oudestadsplein voordat je naar het schouwspel van de astronomische klok gaat kijken.











Geplaatst op 28 december 2016

Ofsen 15 aug 2016 16:39 We waren er een maand geleden. prachtig weer. veel gezien. moet er nog artikelen van maken. we hadden twee dagen een gids die 4 uur met ons door de stad beneden en boven liep. we hadden taks pootjes op het laatst.



Fraagis 15 aug 2016 19:39 Prachtige stad, prachtig land, maar zoals zoveel, na 25 keer er geweest te zijn, de eerste keren nog achter het ijzeren gordijn, met de val van de muur zaten we in Chesky Brod, en toen voor de zekerheid maar een paar dagen niet in Praag geweest.

We zijn er van 3 dagen tot verschillende keren 6 weken geweest, en op een gegeven moment ga je verder, Polen, Slowakye, Hongarije, enz.

Maar we hebben er altijd genoten, Gr D+F