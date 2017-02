De Chinese muur



De Chinese Muur, die ook wel de Grote Muur of de Muur van 10.000 li (een Chinese afstandsmaat) wordt genoemd, is een verdedigingsmuur van ongeveer 6200 kilometer lang.



BESCHRIJVING VAN DE CHINESE MUUR IN CHINA

De muur staat in het noorden van China en leidt van een groot herbouwd fort 300 kilometer ten oosten van Peking tot aan het plaatsje Lop Nur in de regio Sinkiang. Volgens sommige berekeningen is het materiaal dat gebruikt is voor de muur, genoeg om een kleine muur van twee en een halve meter hoog en 1 meter dik, te bouwen rondom de evenaar.



GESCHIEDENIS VAN DE CHINESE MUUR IN CHINA

Met de bouw werd rond het jaar 200 voor onze jaartelling begonnen in opdracht van de eerste Chinese keizer Qin Shi Huangdi, die China heeft verenigd na een periode van onderlinge strijd. De eerste muren waren gemaakt van leem en klei. Pas later werden de veel stevigere bakstenen uitgevonden en gebruikt, zodat ook uitkijktorens op de muur konden worden gebouwd.