Het Terracottaleger

Het Terracottaleger bij Xi’an met duizenden levensgrote soldaten, paarden en strijdwagens kan onbetwistbaar tot de grootste toeristische attracties van heel China gerekend worden.



Tijdens het graven van een waterput net ten noordoosten van Xi’an, haalden enkele stomverbaasde Chinese boeren in 1974 in plaats van water achtduizend terracottabeelden uit de grond. Dit Terracottaleger, hier meer dan tweeduizend jaar eerder geplaatst om de graftombe van de eerste keizer van China te beschermen, zou later de grootste archeologische vondst van de twintigste eeuw blijken. Tegenwoordig behoort het geheel terecht samen met de Chinese Muur en de Verboden Stad tot de grootste publiekstrekkers van China.



Bezienswaardigheden



TerracottalegerDe achtduizend levensgrote soldaten die allemaal een eigen, uniek gezicht hebben zijn zo bekend dat ze eigenlijk nauwelijks een introductie behoeven. Uitgerust met echte wapens zoals zwaarden, speren en kruisbogen, zijn de soldaten onderverdeeld in voetsoldaten, artillerie, officiers en generaals. Ook zijn er daarnaast meer dan honderd strijdwagens, vijfhonderd paarden en honderdvijftig ruiters gevonden. In het museum dat tegenwoordig op de plaats staat waar de boeren hun waterput hadden willen hebben, kun je het Terracottaleger bezichtigen in drie groeves. De eerste en verreweg grootste groeve bevat de soldaten welke je van bovenaf kunt bekijken, de tweede soldaten met paarden en strijdwagens, terwijl de derde groeve hogere officieren en generaals bevat. Daarnaast worden de mooiste en best bewaarde beelden apart in het museum tentoongesteld.



Het graf van Qin Shi Huangdi



Nog fascinerender dan de beelden zelf is het verhaal achter het Terracottaleger. Niet ver van de archeologische vondst bevindt zich namelijk de graftombe van Qin Shi Huangdi, de eerste keizer die meer dan tweeduizend jaar geleden China tot één rijk verenigde. Het wordt algemeen aangenomen dat het Terracottaleger hier stond om het graf van de keizer te beschermen tijdens zijn reis naar, zoals men destijds geloofde, de mythische wereld onder het aardoppervlak. Oorspronkelijk stond het leger boven de grond, maar door de eeuwen heen werd het bedekt met een enkele meters dikke laag zand.



Behalve het leger zelf zijn ook talloze kleinere groeves gevonden met terracottabeelden van ambtenaren, arbeiders, acrobaten, muzikanten en zelfs dieren, allemaal bedoeld om de keizer te vergezellen in het hiernamaals. Het graf van de keizer zelf dat zich onder een heuvel in de vorm van een piramide bevindt is overigens nog nooit open gemaakt, maar volgens de Chinese geschiedschrijving bestaat het uit een kleine ondergrondse stad compleet met tempels, paleizen en zelfs artificiële riviertjes van kwikzilver. Wetenschappers hebben bevestigd dat er zich een enorme met brons beschermde ruimte ter grootte van een voetbalveld in de piramide bevindt, welke in de toekomst misschien nog wel een grotere archeologische vondst kan blijken dan het Terracottaleger zelf.



