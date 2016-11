Het Treurende Ouderpaar.

Het treurend ouderpaar

De Duitse Militaire Begraafplaats - Praetbos -Vladslo -Diksmuide, Belgie.



100 Jaar geleden brak de eerste wereldoorlog uit, een oorlog met vele, vele doden.

Of wij er iets van geleerd hebben, is nog maar de vraag, want als ik de krant openslaat, heb ik toch mijn twijfel.

Maar dat er in vele gezinnen veel leed geweest is, aan beiden zijden, daar twijfel ik niet aan.

Vaders en Kinderen, die niet meer terugkwamen, honger en angst, ziektes en spanningen.

***************************************************



Op de Duitse militaire begraafplaats van Vladslo ligt de jonge oorlogsvrijwilliger Peter Kollwitz begraven.

Als hij in oktober 1914 sneuvelt, is hij net geen achttien.

Diep getroffen door de dood van haar zoon maakt Käthe Kollwitz het wereldberoemde expressionistische beeldhouwwerk 'Het Treurende Ouderpaar".

De beeldengroep, waaraan de Berlijnse kunstenares jarenlang werkt, wordt in 1932 op het Roggeveld in Esen opgericht en verhuist in 1957 naar het Praetbos in Vladslo.

Op de grafsteen voor de beeldengroep staan verschillende namen, waaronder die van haar zoon.

Alles samen liggen hier 25.644 slachtoffers.



**********************