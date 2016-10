De Kazematten in Vlissingen

De Kazematten in Vlissingen

Gisteren, 12 april werden De Kazematten in Vlissingen om 11.00 uur officieel geopend door dijkgraaf Toine Poppelaars van waterschap Scheldestromen, gedeputeerde Carla Schönknecht van provincie Zeeland en wethouder Rob van Dooren van gemeente Vlissingen.



Vanaf 13.00 uur is het publiek van harte welkom. Het hele weekend zijn er extra activiteiten.

Na bijna honderd jaar zijn De Kazematten nu weer voor publiek toegankelijk. In de spannende, gewelfde ruimtes brengt het Zeeuws maritiem muZEEum vijfhonderd jaar geschiedenis tot leven.



De Kazematten zijn afgelopen jaar gerestaureerd dankzij een samenwerking tussen het waterschap Scheldestromen, de gemeente Vlissingen en het Zeeuws maritiem muZEEum. De Kazematten zijn onderdeel van het Zeeuws maritiem

Gaan vanmiddag kijken hoe het nu geworden is.

Deze foto's van 2009, van Dikkie en mij.