Cameramuseum Zierikzee, Terug naar 2013

Vandaag weer een terugblik naar 2013, het Cameramuseum, na vorig jaar is ons leven weer veel verandert, gelukkig is het medisch probleem weer opgelost, naar je heb daardoor wel weer een extra jas uitgetrokken, geloof niet dat het mij nog zou lukken hele dagen in het museum te staan, plus nog 1 uur heen en 1 uur terug,

Maar mis het wel, en ook de ritten naar Zierikzee waren fijn, doordat je er wekelijks reed, zag je de natuur, het dierenleven en het Veerse meer veranderen, je zag de vogels, de dieren op de platen, de luchten, de jongen geboren worden, gewoon iedere verandering zag je.

Maarzo gaat het leven, nu genieten we van wat nog wel gaat, en kijken met plezier terug naar wat we gedaan hebben.

Misschien is dit een beetje zwaar, maar bij het zien van de foto's blij dat het 4,5 jaar hebben kunnen doen, en zit nog vele andere foto's ook te bekijken. Groetjes

Dikkie en Frans,

en blijf Allen genieten.





Het Museum



Het Cameramuseum vertelt het verhaal over de historie en het ontstaan van de fotografie in al haar facetten tot nu toe, een ware ontdekkingstocht.



Wat heeft een prisma met fotografie te maken, wanneer en hoe werd de eerste foto gemaakt en wat is een camera obscura? Ontdek meer over de Schouwse fotografen, hoe een camera werkt en wat er allemaal bij komt kijken voordat je een foto in je handen hebt. De donkere kamer, de studio, projectie, stereo en natuurlijk camera’s en allerlei toebehoren komen aan bod. En dat alles wordt omlijst en aangevuld met levensechte taferelen.



Dit alles vind u verdeeld over het 3 verdiepingen tellende pand



Er zijn leuke taferelen en een speurtocht voor de kinderen



Vanaf 1 januari a.s. ontvangt u, op vertoon van uw entreebewijs van het Cameramuseum, in de lunchroom van de Hema Zierikzee een gratis kopje koffie.

Mooi Schouwen Duiveland



Het Cameramuseum beschikt sinds kort over enkele wand-stereokijkers en een tafel-stereokijker (ook wel 3D-diakijkers genoemd)!

Dankzij een subsidie van Stichting Renesse hebben we deze apparatuur kunnen aanschaffen, waar we uiteraard ontzettend blij mee zijn!

Op de eerste verdieping bij de stereo-artikelen en viewers kunt u 'Mooi Schouwen-Duiveland' bekijken, en door het gehele museum diverse wand-stereokijkers.

Zierikzee

Ofsen 23 apr 2015 10:55 altijd mooi om te zien die ouderwetse camera's etc...