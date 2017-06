Fietsmuseum De Barrel

Willem.J.1 22 sep 2014 22:32 Ach jullie waren in het dorp waar ik woon.

Het is een leuk museumpje en toevallig was ik daar vrijdag nog met mijn broer en schoonzus.

Ondanks dat het klein is én gratis hebben ze het zo geregeld dat ik zelfstandig in mijn scootmobiel naar binnenkan.

Pluim voor de altijd enthousiaste Anne Maris.



Hoe is het met jou, met je handicap? Gelukkig iets dat onder de bekleding valt, dus verborgen blijft. Toch verrekte lastig als je daar last van hebt.

Sorry, ik ben vergeten hoe het heet.... Iets met empathie, of gebrek daaraan of iets anders? Misschien meld je het nog en anders veel plezier met je tochtjes en je museabezoek.

Ik weet uit ervaring hoe leuk het is om zo,n museumpje als De Barrel te bezoeken. Gelukkig kijken zij niet op een handicap meer of minder