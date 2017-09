Andere artikelen







standbeeld van Ferdinand de Lesseps





Zwart/wit serie.

Gemaakt in Juni 1955, Kodak box, vanaf de Johan van Oldenbarnevelt.

Onderweg naar Australie. De 33 meter hoog bronzen standbeeld van Ferdinand de Lesseps werd gebouwd op een betonnen sokkel bij de ingang van het Suezkanaal, ter ere van de Franse diplomaat en ontwikkelaar van het kanaal. Rechterhand van het standbeeld verwelkomt bezoekers bij het binnenvaren van het Suezkanaal bij Port Said en zijn linkerhand houdt hij de kaart van het kanaal.

Het werd gebeeldhouwd door Emmanuel Frémiet en werd opgericht op 17 november 1899. Naar aanleiding van de 1956 Suez-crisis, het standbeeld werd vernietigd door dynamiet op 24 december 1956 door Yahia Al Shaer, een lid van de Egyptische verzet.

Het beeld werd gerestaureerd door de in Parijs gevestigde Association des Amis du Canal de Suez, weer onthuld in 1987 en bevindt zich nu in een kade in Port Fouad.









Ofsen 18 okt 2014 17:40 Ferdinand. heb eens een uitvoerig documentaire gezien over het Suez kanaal. ben er in 2008 onderdoor gereden. voordat de bus de tunnel inging, stonden er allemaal soldaten met machinegeweren op wacht.