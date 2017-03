Rond de Oostzee

Ofsen 04 nov 2014 16:50 ik herken het. prachtig die schepen. hebben we een keer met van der Valk gedaan. busreis. heb ik een hekel aan. maar goed was niet zo duur. naar Rostock, daar op de boot over de Oostzee. moest bevroren zijn. mooi niet dus. Helsinki bezocht en dan door met dezelfde bus naar St.Petersburg. wat hebben we veel gezien, genoten, kou geleden :grin: foto 3. wauw.