Rond het eiland Rügen

Bij krijtrotsen denken we altijd aan Dover, allen kennen we, Vera Lynn: The White Cliffs of Dover, maar Rugen doet er niet voor onder.

Rügen is het grootste eiland van Duitsland en door een brug verbonden met het vasteland. Het eiland heeft brede stranden, schilderachtige vissersdorpen en stadjes, prachtige kerken, kloosters en musea, gezellige havens en restaurants. Laat u ook verrassen door de wonderschone natuurgebieden en de vanuit de zee oprijzende witte krijtrotsen met de Königstuhl als markant uitzichtpunt, 118 meter boven de golven.

Groetjes

Dikkie en Frans.