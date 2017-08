Andere artikelen







De biecht





Een oudere man die woont in de omgeving van Parijs ging naar de plaatselijke kerk om te biechten

de priester maakt het luikje open van de biechtstoel, en de man zei :

"Vader, tijdens de oorlog klopte er een mooie vrouw op mijn deur

en ze vroeg me om haar te verbergen voor de Nazi's

dus ik verstopte haar op mijn zolder"

de priester zei : "dat is fantastisch dat je dat gedaan hebt, mijn zoon, er is absoluut geen reden om dat op te biechten

maar het is eigenlijk erger Vader, ze betaalde me terug met seks

elke dag en twee keer in het weekend"

de priester zei : "door dat te doen liep je beiden natuurlijk groot gevaar

maar wel begrijpelijk dat in die omstandigheden twee mensen zich zo gaan gedragen

maar als je er echt spijt van hebt, dan zijn nu je zonden vergeven"

dank je wel Vader, dat is een pak van mijn hart, maar ik heb nog een vraagje:

"zal ik haar vertellen dat de oorlog is afgelopen"?









Geplaatst op 28 augustus 2017 18:00 en 973 keer bekeken

Charissa46 23 feb 2015 13:11 :grin: :grin: