Fuengirola +/- 1978

Ooit was Fuengirola een rustig vissersdorpje. Vandaag de dag is het samen met Carvajal en Los Boliches uitgegroeid tot een populaire, moderne badplaats.

Fuengirola is een badplaats aan de Costa del Sol in de provincie Málaga in het zuiden van Spanje. Fuengirola heeft een lange boulevard en een van de langste stranden van het land. De boulevard herbergt vele winkeltjes, hotels, restaurant, cafés en discotheken waar in de zomermaanden vele toeristen te vinden zijn. Ook in de wintermaanden komen er toeristen naar de stad vanwege het heerlijke klimaat, maar dan is het er een stuk rustiger dan in de zomer.



Het strand, waar scheepsbouw, visserij en altijd tijd was voor een praatje met de bevolking, was er mijn favoriete plek.

Groetjes

Dikkie en Frans.