Hoe kom je nog eens bij je oude foto's ??

Kreeg net een mailtje



"Beste,

Op je blog http://blog.seniorennet.be/chinafoto heeft iemand vandaag 17-10-2015 om 08:19:02 een reactie geplaatst in je gastenboek. Dit is de reactie:"

"Titel: UW REIS NAAR CHINA

Reactie:

TOEVALLIG ( 15.O9.2015 ) UW MOOIE FOTO S GEZIEN !i ZEER MOOI IN BEELD GEBRACHT . WILLIAM EX VAKFOTOGRAAF WOONT IN 9800 DEINZE . BE .. DE MOOI STREEK .. LATEM . DE LEIE IK GROET EENS .."

Dus ik heb net deze blog nog eens bekeken, moest soms diep nadenken, maar heb toch weer genoten

Klik op link

hieronder.

Groetjes Dikkie en Frans