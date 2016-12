Antwerpen 3

Antwerpen,

Hier vanaf Vlissingen, ligt het zowat om de hoek, en toch komen we er weinig,



wat dat betreft, steden trekken ons weinig, maar genieten toch als we er zijn, maar daar heb je het weer, de wereld is te groot voor een mensenleven, maar gelukkig zijn we in de mogelijkheid geweest om er veel van te zien, en alles wat we nu nog kunnen zien is meegenomen.

10 jaar terug ben ik er een week geweest, voor een hartoperatie, maar dat is goed afgelopen, en hoop er verder voor gespaard te worden.

Maar van deze fotoserie weer genoten, en de foto's van Dikkie moeten nog komen.

Allen een fijn weekend, en gezondheid.

Dikkie en Frans.