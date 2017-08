Dan kijk je 'smorgens wel op

We gingen een jaar of 16 terug richting Tsjechie, en niet zo ver over de grens een camping opgezocht, waar ze ook kamers hadden, want in mijn diensttijd genoeg op de hei moeten slapen, hoeft niet meer.

De volgende morgen de trap af, en we zagen een kop met een kaarsje ervoor, en verder op lagen er nog meer, maar we mochteh er niet binnen 1,5 meter bij komen, stonden 2 boswachters bij, die bezig waren met een papierwinkel, om bij te houden, hoeveel er dat jaar geschoten waren, en door wie..

was een aparte ervaring, en toch, had hem niet willen missen.

dat ik deze foto's naar voren gehaalt heb komt door een gesprek, afgelopen week, een kennis ging wild eten met kerst, 6 gangen diner, in een duur restaurant, maar is wel tegen de jacht.



Gr Dikkie en Frans.