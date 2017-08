Andere artikelen







Er was eens.





Er was eens.



Er was eens een koning die wilde gaan vissen.



Hij ontbood de koninklijke weersvoorspeller om het weer voor de volgende dagen te voorspellen.



De weerman verzekerde hem dat er zeker geen regen zou vallen.



Dus gingen de koning en de koningin vissen.



Onderweg ontmoetten ze een boer met zijn ezel.



De boer zei: ‘Uwe Hoogheid, U zou beter terugkeren naar Uw paleis want dra zal er een aanzienlijke hoeveelheid regen vallen.’



De koning was beleefd en terughoudend en antwoordde:



“Ik heb een zeer gewaardeerde paleisvoorspeller die hoog opgeleid is en bovendien jarenlange ervaring heeft.



Ik betaal hem een hoog loon. Hij gaf me een zéér verschillende voorspelling. Ik vertrouw hem en dus zal ik niet terugkeren.” En dus ging de koning verder naar het meer. Maar een korte tijd later viel er een verschrikkelijke hoeveelheid regen. De koning en de koningin waren doorweekt en hun gevolg gniffelde om hen in zo’n beschamende toestand te zien. Woedend keerde de koning terug naar het paleis en beval de koninklijke weersvoorspeller te ontslaan. Dan orderde hij de boer naar zijn paleis en bood hem de prestigieuze en dik betaalde baan van weersvoorspeller aan. De boer zei: “Uwe Hoogheid, Ik weet niets over weer voorspellen. Ik krijg mijn informatie van mijn ezel. Hoe meer de oren van mijn ezel hangen, hoe harder het gaat regenen.”



Dus gaf de koning de baan van weersvoorspeller aan de ezel. Vanaf toen begon het gebruik om bij de overheid domme ezels aan te stellen en hen de hoogste en invloedrijkste posities te laten bezetten. En deze gewoonte is sindsdien blijven bestaan ...





















Jdonders 27 feb 2016 12:27 Soms lijkt het er wel op



Jeanneke1 27 feb 2016 19:40 Het ziet er wel ooit na uit Frans.....gr.Jeanne