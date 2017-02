Suzhou , Tongli.

Ruim 100 km buiten Shanghai ligt Suzhou. Ten zuiden hiervan ligt, in een mooi waterrijk gebied, het authentieke plaatsje Tongli. U ziet hier vele bruggen en prachtige, goed bewaard gebleven huizen. We drinken thee in een traditioneel theehuis en maken een boottocht.

Een genieten in een voor ons "vreemde" wereld.

Gr Dikkie en Frans.