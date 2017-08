Andere artikelen







We Schrijven 29 December 1904

Jo van Elst stuurt een kaart aan de Jongejuffrouw Rika de Buck De kaart wordt gepost in Middelburg bestemd voor Goes. De stempel Middelburg wordt gezet tussen 10 en 11 uur voormiddag. Hij komt aan, dezelfde dag tussen 1 en 2 in de namiddag. Tenminste dan wordt hij op het postkantoor afgestempeld. ( Mits het mij goed verteld is, en ik het goed begrepen heb .) In die tijd mocht men niet aan de adreskant een bericht schrijven, zodat de naam van de afzender op de voorkant geschreven is. Zo zie je, een oude kaart verteld nog een heel verhaal, en huisnummers werden schijnbaar niet vermeldt, of hadden ze toen nog niet. (????)

Waarom ik met deze kaart kom, is ook een object in mijn verzameling, met een houten reiscamera. Maar wie wat meer wil weten over postkaarten, aanzichtkaarten, ansichtkaarten en prentbriefkaarten, of hoe je ze ook noemt, Hierbij een link, had er stapels liggen, en ben er eens mee gaan stoeien. Er zat echt van alles tussen.

http://blog.seniorennet.be/ansichtkaarten

Veel kijkplezier. Allen een fijne avond, Zij die het nodig hebben, Sterkte Gr Dikkie en Frans.













