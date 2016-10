Snipperdag 1

Gisteren een snipperdag, terwijl ik al lang met pensioen ben.

Na 23 werkdagen naar Rotterdam gereden te zijn, was ik gisteren vrij, en maandag, woensdag en vrijdag weer voor robotbestralingen. Hoop dat het net zo goed blijft gaan als nu, heb op 3 ritten na zelf nog gereden, bij moe zijn van mij heeft Dikkie gereden.

En vandaag in de namiddag, na het kopen van nieuwe broeken, de andere zakken me van de kont, heb toch 7 a 8 kg verloren, nog even naar de boule.

Wat het mooiste vandaag was, weet ik nu niet te zeggen, de luchten, het water, de schepen of de rust, of de buien boven Zeeuws Vlaanderen . of de combinatie van alles.

Of de Multrazug 30 nu een Ereboog van water voor mij spoten, of wat er gaande was, wist ik niet, maar na een bericht van de buurman , de Loods op te tanker maakte zijn laatste reis, voor hij met pensioen ging, en werd er uitgespoten.

bedankt Theo.