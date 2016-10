Een paar dagen niet geweest





zoals de meeste wel gelezen hebben, wordt ik bestraalt in Rotterdam. Na Vorige week de 23 gewone bestralingen vol gemaakt te hebben, ben ik maandag begonnen met 3 robotbestralingen +/ 35 minuten. dit om de dag, vanmorgen de laatste gehad, moest eral om 8.20 zijn, dat zou in houden, rekening houden met file's enz, dat ik voor 6 uur van huis moest vertrekken, ze hebben het liefst dat je er een half uur voor aanvang bent. Dus zijn we gistermiddag al naar Rotterdam vertrokken, en hebben overnacht in het Familiehuis van de Daniel de Hoed, wat ons best bevallen is, en tegen 8 ten de kliniek in, uitgerust. Ben blij dat de bestralingen afgelopen zijn, ruim 10 kg afgevallen, een zware verkoudheid opgelopen, dat kwam er nog bij, en goed ziek geweest, dus heeft Dikkie woensdag en vandaag gereden, en maandag mogen we er om 3 uur alweer zijn, voor de KNO arts, en wat er verder gaat komen. 6 weken geleden zei Ik, je wordt geleefd, is inderdaad zo, maar het heeft een doel. Het Weekend lekker uitrusten, en over een paar maanden hopelijk kunnen we zeggen. "Het was het waard". Wens iedereen een fijn en gezond Weekend, en daarna ook,

Gr Dikkie en Frans.















































