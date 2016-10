Luchten en goed bericht

De laatste maanden veel naar Rotterdam geweest, afgelopen maandag weer, Dikkie reed, en ik mocht er naast zitten.

Controle geweest bij de KNO Arts, er was gezegd dat na de bestralingen 6 tot 8 weken moest aansterken.

Dus we zitten bij de arts, hij vraagt of hij even in de keel mocht kijken, was daar tevreden over, het abces was weg, en ook zei hij, “Ik lees dat het eten goed gaat, en de rest is ook goed, binnen nu en 14 dagen kunnen we opereren.”



aarna kwam alles in een stroomversnelling, eerst een hardfilmpje, daarna diëtiste, waar ik al een afspraak mee had, bloed prikken en een gesprek met de anesthesioloog, en 2 uur later gingen we de deur uit met de mededeling, U krijgt bericht thuis.

De volgende morgen rond 10 uur, 2 telefoontjes, mails en alles was geregeld. Maandag 11 uur melden, Dinsdag operatie, en dan nog een dag of 3 a 4 daar.



Zelf was ik helemaal van de kaart, Dikkie heeft het goed opgevangen, dit had ik nooit verwacht. En zeker niet, toen de Arts zei, de bestraling is zo goed aangeslagen, 99% zeker dat dit niet meer terug komt. Er kunnen veel andere oorzaken zijn, kan van mijn fiets vallen, enz. maar hier waren Wij gelukkig mee.

Wens Iedereen nog een fijne avond, mooie dag en blijf genieten.

Gr Dikkie en Frans.