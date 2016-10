Komende week.

Morgen als het goed is een weekje opgenomen,

Dinsdag de operatie,

Dus hoe het verder deze week gaat lopen,

we zien wel.

Morgen rond 13.20 moet ik er zijn.

We hebben goede moed,

Wens Iedereen een fijne week,

en we horen elkaar weer.

Groetjes

Dikkie en Frans.