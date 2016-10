Vermist

Sinds zaterdagmorgen is in het Daniel de Hoed kliniek vermist

Frans Oostelbos, ook wel Fraagis genaamd.

Zijn laatste bekende foto zetten wij hier onder.



Het gerucht gaat dat hij met medewerking van Arts en verplegend personeel de deur is uitgegaan,

en buiten de poort gebracht is door een direct familielid.

Vrijdagavond werd hij al onrustig bij het zien van bijzondere luchten vanaf de kamer.

Ook was er vanaf zijn kamer te zien de overblijfselen van het Oude Zuiderziekenhuis.

Hij is vermoedelijk richting Zeeland gegaan, met veel kans naar de waterkant.



Eerst over de boule geweest, voor we naar huis gingen.

***************************************

Maar alle gekheid op een stokje,

Zit nu gelukkig weer thuis,

de operatie is 100 % meegevallen,

en bijna geen pijn gehad,

het eten gaat steeds beter, alleen de smaak is nog niet altijd terug.

en wat ook heel belangrijk was, een gezellige kamergenoot,

hebben heel wat afgelachen, wat voor hem niet altijd zo prettig was.

Vrijdag moeten de krammen er bij de huisarts uitgehaald worden,

en blijf minimaal 5 jaar onder controle.

Ook wil ik de bellers, de schrijvers en de maillers bedanken, ook namens Dikkie,

is altijd een steun.

De bloemen zullen we goed verzorgen, dat ze lang blijven staan



Dikkie en Frans.