slag om de Schelde 2016 1 Herdenking

Omdat ik pas uit het Ziekenhuis ben, en nog niet veel buiten geweest ben, wilden wij niet meteen tussen de drukte, maar later in de middag nog even weesten kijken.

Ook nog een leuk gesprek met de oud-strijder. Die wel dacht dat het de laatste keer zou zijn.



Gr en een mooie zondag

Dikkie en Frans

Op zaterdag 29 oktober a.s. vindt de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Vlissingen plaats. De locatie is Uncle Beach, het herdenkingsgebied bij de Oranjemolen.



De plechtige kranslegging vangt aan om 13.00 uur. Kransen worden onder andere gelegd door de Burgemeester van Vlissingen, door vertegenwoordigers van landen die aan de Slag om de Schelde deelnamen en door organisaties van oorlogsveteranen, het verzet en anderen.



Muzikaal wordt medewerking verleend door het muziekkorps Ons Genoegen en Inter Scaldis Pipes and Drums.



Leerlingen van CSW Bestevaêr zullen bij de kranslegging assisteren.



Leerlingen van VWO Scheldemond zullen de namen noemen van de 69 militairen en 48 burgers die rechtstreeks door de gevechtshandelingen werden gedood.



Na afloop zullen militaire voertuigen een tocht door de binnenstad maken. Op Uncle Beach zijn de bunker en de Oranjemolen te bezichtigen.

Herdenking 2014 (70 Jaar) Volledig album 114 foto's

http://weblogfotoboek.50plusser.nl/?wbid=11334#.WBX2QS3hCM8 of link hieronder.

















































Klik hier en bekijk het volledige fotoboek.