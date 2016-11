Goed Bericht





Vanmiddag weer naar Rotterdam geweest, de Daniel de Hoed kliniek voor de uitslag.

Bij de Arts binnen, maar je knijpt hem toch, en een pak van mijn hart toen hij zei "Alles is weg, gefeliciteerd, en over 3 maanden op controle" .

Krijg nog een verwijzing naar de fysiotherapie opgestuurd, kan hier in het dorp, enkele spieren moeten in de hals/nek nog soepel gemaakt worden, zijn wat opgezet. Dank iedereen die met wensen, berichten, kaarten of telefoontjes mij moed ingegeven heeft, ook namens Dikkie. Voor ons is het een Feestdag. Oja, als ik naar boven loop te kijken, of er geen vliegtuig naar beneden komt, voor de zekerheid, anders is alles voor niets geweest. Gr Dikkie en Frans.