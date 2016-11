Onderweg.

Afgelopen maandag bij Barendrecht een ongeval gebeurt, dus vanaf Rotterdam over Dordrecht terug gegaan, want had er geen zin in om lange tijd in de file te staan, onderweg prachtige luchten.

Gistermiddag even naar Zierikzee geweest, naar het Cameramuseum, onderweg wat vogels en de Plompe toren en omgeving genomen, de terugweg was een regen, was niet leuk meer, .

Maar we zijn er even uit geweest, heerlijk rustig, geen verplichtingen, waren we wel aan toe.

Allen een fijne avond, en geniet van ALLES.

Dikkie en Frans.