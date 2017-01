teleurstelling



Maar mijn eerste teleurstelling van 2017 gisteren gehad, ging richting de Punt in Vlissingen, staat de zaak te koop of te huur, kwam er vrij vaak, om de koffie en foto’s te maken, maar de laatste 4 maanden had ik andere problemen en dat ging voor. Maar dat gaat nu ook vooruit, ben deze week ‘s-middags niet meer naar bed geweest, en voel me er redelijk goed bij. Nog wel 2 x in de week fysio, helpt wel, en opletten niets forceren, straft zich zelf.

Groeten

Dikkie en Frans Gisteren bij de Punt.