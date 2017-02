Vesting Willemstad.

Gisteren weer naar Rotterdam geweest, de Daniel de Hoed Kliniek, controle, en over 4 maanden de volgende , alles was goed.



Op de heen weg eerst bij kennissen om de koffie geweest, Riet en Roel nog bedankt, weer lekker bij gekletst.

En op de terugweg even Willemstad aangedaan, met ook nog een bezoek aan het Mauritshuis, de laaste keer dat ik daar was, was nog in analoge foto tijdperk.

***********************************************



Willemstad is één van meest strategisch gelegen vestingsteden van Willem van Oranje. Willemstad is één groot monument. Maak een stadswandeling door de vesting en over de vestingwallen, bezoek het Mauritshuis, ga winkelen, kom fietsen, wandelen of klootschieten.



De oorspronkelijke naam van Willemstad is Ruigenhil. Vanaf 1584 werd de naam Willemstad gehanteerd, ter ere van de in dat jaar vermoorde Willem van Oranje. In 1874 werd Willemstad het centrum van de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak. Het moest Holland beschermen tegen troepen die vanuit Brabant het Hollandsch Diep wilden oversteken en de toegang voor schepen naar het Hollandsch Diep afsluiten. De vesting kent bastions, soldatenhuisjes, een kazerne, kruitmagazijnen en bunkers.