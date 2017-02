Museum Heemkundekring De Willemstad.

Op de zolder van het Mauritshuis

Museum

Het museum van Heemkundekring De Willemstad is gevestigd in het Mauritshuis. Hier is op de Heemkundezolder een uitgebreide vaste collectie van duizenden heemkundige voorwerpen, oude foto’s en kaarten te zien. Bijzondere aspecten uit de Willemstadse geschiedenis komen aan bod in stijlkameropstellingen zoals winkel, school, werkplaats, keuken, woonkamer, visserij en landbouw. In verschillende vitrines worden bijzondere collecties getoond.

