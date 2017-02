Mauritshuis Willemstad

Willemstad, in het noordwesten van Noord-Brabant, was ooit het jonge polderdorpje Ruigenhil. Dit dorpje behoorde tot het Markizaat van Bergen op Zoom. In 1582 werd het Markizaat door de Staten Generaal toegewezen aan Willem van Oranje. In het laatste kwart van de zestiende eeuw liet Willem van Oranje dit dorpje ombouwen tot een vesting, die werd gebouwd in een zevenpuntige ster. Willem de Zwijger maakte het gereedkomen van de vesting niet meer mee. Zijn zoon doopte de naam van het dorpje om tot Willemstad. Willemstad werd een vesting met een strategische ligging aan het Hollands Diep, die weg- en waterwegen kon beheersen. In 1609 moest prins Maurits het Markizaat van Bergen op Zoom aan de oorspronkelijke eigenaar, de Markies van Bergen op Zoom, teruggeven, maar Willemstad wilde hij behouden en hij betaalde daarvoor dan ook een vergoeding.

Mauritshuis

In het zuidwesten van het vestingstadje staat het Mauritshuis, dat ook wel Princehof of Prinsenhof wordt genoemd. Dit huis werd in opdracht van prins Maurits, de zoon van Willem van Oranje, als zijn woonverblijf gebouwd. De bouwmeester was waarschijnlijk de meester-timmerman Willem Arentssen van Salen uit Den Haag, maar er werd ook wel eens een andere naam genoemd. Het Mauritshuis werd een gebouw in Hollandse renaissancestijl. Het bestaat uit twee beuken, elk gedekt door een zadeldak en wordt aan voor- en achterzijde door trapgevels afgesloten. De gevels hebben kruisvenster; er boven zijn boogvensters aangebracht. De ingangspoort is fraai geornamenteerd.

Na het overlijden van prins Maurits in 1625 werd het gebouw in gebruik genomen door de Gouverneur van Willemstad. Hij was de hoogste militaire bevelhebber van de vestingstad. Naar zijn functie werd het Mauritshuis toen het Gouvernement genoemd.

Fransen

In 1793 werd Willemstad door de Fransen belegerd. Na de inname van de vesting werd het Mauritshuis het hoofdkwartier van de Fransen. Zij brachten er nog al wat schade aan toe, zoveel zelfs dat enkele jaren later zelfs de sloop van het gebouw werd overwogen. Het pand bleek echter zo goed gebouwd, dat het werd hersteld, maar de grandeur van vroeger verbleekte, omdat het in de jaren daarna werd gebruikt als magazijn. Ook werd het pand gebruikt als militair hospitaal en het werd gedurende lange tijd ook een marechausseekazerne