Vrijdagavond, op het leven.

Begin Juli, slechte berichten, er was kanker geconstateerd.

Maar voor ik met de behandeling begon, nog weesten eten op de boule.

Na 26 bestralingen, en een operatie, werden de berichten beter,

De kanker was weg.

Langzaamaan ging het beter, het eten begint weer te smaken,

en ‘smiddags hoef ik niet meer naar bed, wel mij in acht houden.

Afgelopen maandag weer voor controle geweest, alles oké, en over 4 maanden terug komen.

Dus dat was zeker een reden om er een etentje tegenaan te gooien,

dezelfde zaak, dezelfde tafel, maar met een heel ander gevoel.

Wens Iedereen ook een zo goed mogelijke gezondheid,

maar blijf vooral genieten

***

Groeten

Edwin en Corrie,

Dikkie en Frans.