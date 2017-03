moeilijke beslissing

Deze week een belangrijke beslissing genomen,



ga stoppen met het wekelijks naar het cameramuseum.



volgend bericht rond gestuurd



*******************



Hallo Allemaal





Hopelijk gaat het met Iedereen goed.

Hier gaat het langzaam vooruit, 2 stappen voorwaarts, een achteruit.

Dikkie en ik hebben besloten om te stoppen met het wekelijks in het museum te staan,

hebben dit aan Tonny medegedeeld,

als er problemen met de bezetting zijn, en we zijn thuis, willen we wel een keer invallen,

en zo ook bij groepen.

Want fotografie blijft toch onze hobby.

Na op 58 jarige leeftijd vervroegd met pensioen te zijn gegaan.

Heb nu 14,5 jaar vrijwilligerswerk gedaan,

me 2 pauze’s erin,

een voor een zware hartoperatie, en nu voor kanker, nu volgens de artsen Kankervrij.

Iedere keer lever je een stuk(JE) in,

en alles op een rijtje gezet,

Hebben een andere auto, en 2 elektrische fietsen gekocht, en hopen hiervan nog lang te kunnen genieten.

Dikkie heeft ook haar probleempjes, moet o.a eind van de maand aan staar geholpen worden.

en voor Juni hebben we 3 weken vakantie besproken in Drenthe,

en als het goed gaat, zien we voor de rest van het jaar wel verder.



Wensen Iedereen het allerbeste,

en we zullen heus nog wel eens binnen lopen.



Groetjes

Dikkie en Frans.

**********************************

Het was een moeilijke beslissing,

maar ons nu de voorrang gegeven,

het was toch ook iedere keer een uurtje naar, en een uurtje terug met de auto,

dus je was toch minstens 7 uur thuis weg.



Wens Iedereen een mooie dag, geniet van de zon,

Groetjes

Dikkie en Frans.