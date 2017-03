Stockholm naar Mariehamn, Ålandeilanden

Helgoland, afge;open week, de moete waard, maar in het boekje, "te doen, nogmaals te doen" staat ook de Ålandseilanden, was een genieten, niet alleen daar, maar ook de vaartocht er heen.



De Stockholm Mariehamn veerdienst verbindt Zweden met Ålandeilanden en wordt momenteel aangeboden door 2 veermaatschappijen. De Tallink Silja veerdienst gaat tot 3 keer per dag met een vaartijd van ongeveer 5 uur 25 minuten Terwijl de Viking Line veerdienst loopt tot 3 keer per dag met een duur van 5 uur 25 min.



Dus dat is een totaal van 42 overtochten per week op de Stockholm Mariehamn route tussen Zweden en Ålandeilanden.