Åland 1





We waren er 24 uur, de volgende dag weer op een ferry, door naar Turku, Finland In tegenstelling tot de rest van Scandinavië is op Åland het allemansrecht beperkt van kracht. Natuur is voor de Alanders een belangrijk goed. Het is niet het enige dat anders is op het bijzondere Åland. Hoewel het een Finse regio is, is Zweeds er de officiële taal. Åland heeft een eigen vlag, eigen kentekenplaten, eigen postzegels en nog veel meer "eigens". Het maakt van deze eilandengroep een unieke vakantiebestemming, die met niets te vergelijken is. Wij weten zeker dat u helemaal verliefd wordt op deze archipel.

De Alandseilanden maken deel uit van de provincie Aland in Finland. Deze eilanden liggen in de Botnische Golf halverwege Finland en Zweden. Aland heeft grote autonomie en de bewoners spreken Zweeds. Naast landbouw en scheepvaart leven de Alanders voornamelijk van het toerisme. Deze eilandgroep is in de zomer een populaire bestemming voor zowel Finnen als Zweden die tijdens hun vakantie willen genieten van de rust en natuur. Gr Dikkie en Frans.



















































