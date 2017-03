Helsinki 1

De volgende dag weer doorgevaren naar Turku, en via binnendoor naar Helsinki,

************************

Helsinki is niet de meest voor de hand liggende bestemming als je denkt aan een stedentrip. Waarschijnlijk zal de Finse hoofdstad niet in de top tien van meest populaire Europese steden terecht komen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat Helsinki een vrij jonge stad is. Helsinki stamt uit het jaar 1550, maar tot het begin van de negentiende eeuw is Helsinki een onbelangrijk kuststadje gebleven. Dat veranderde toen de Russen in het jaar 1812 de hoofdstad verplaatsen van Turku naar Helsinki. Vanaf dat moment groeide Helsinki snel. Zo werd al snel het Senaatsplein ontwikkeld met bovenop de heuvel de zo kenmerkende Lutherse Domkerk. Het Senaatsplein en het Marktplein zijn samen nog steeds grotendeels gezichtsbepalend voor Helsinki.



Lutherse Domkerk



Dit voor sommige mooiste gebedshuis van Helsinki werd omstreeks 1852 gebouwd en staat sindsdien bekend als het symbool van de stad. Eerdere namen van de kerk waren ‘Sint-Nicolaaskerk en Grote Kerk). Pas in 1959 is het verheven tot domkerk. Zowel de kathedraal als het plein hebben een statige en dominante uitstraling. De vele toegangstrappen zijn op mooie dagen veelal gevuld met mensen die er graag genieten van het mooie uitzicht. Ook vertoeven er graag studenten uit de nabij gelegen universiteit.



Marktplein (Kauppatori)



In de historische binnenstad van Helsinki vormt het Marktplein een belangrijke functie. Niet alleen kun je er heerlijk eten en drinken, er zijn een aantal prachtige gebouwen te bespeuren die een belangrijke functie vervullen voor het land en zijn inwoners. Zo vind je er het Hooggerechtshof, het Presidentieel Paleis en de Zweedse Ambassade. Een andere bijzonderheid van dit plein is zijn centrale ligging aan het water. Een aantal Ferry’s brengen je in korte tijd naar het eiland Suomenlinna met zijn prachtige Fort.