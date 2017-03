Helsinki 2-o.a Uspenskikathedraal

Helsinki, met o.a de markt en de Uspenski Kathedraal

Een stukje Rusland in Helsinki! In 1868 werd deze prachtige Orthodoxe Kathedraal gebouwd, met rode bakstenen en schitterende gouden koepeltjes. Erg speciaal: de Kathedraal is gebouwd met de bakstenen van fort Bomarsund, dat in 1854 tijdens de Krimoorlog werd verwoest. Binnenin dit pareltje, de grootste Orthodoxe kerk van West-Europa, zijn veel prachtige wandschilderingen te vinden die zeker niet overgeslagen mogen worden!

Allen een fijne dag.

Gr

Dikkie en Frans.