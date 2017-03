De Manteling van Walcheren 1

Gistermiddag, heerlijk weer, wel veel wind.



Manteling

De Manteling van Walcheren is een klassieke buitenplaatsenzone met bossen, stukken duin, statige lanen en slingerpaadjes. Van de 17e tot de 19e eeuw woonde de Middelburgse elite hier in de zomer; in de 20e eeuw werden veel huizen permanent bewoond of er kwam een instelling in.



Vrijwel nergens anders in Europa groeien loofbomen zó dicht op de kust. In dit gebied hoor je tegelijk een nachtegaal zingen en een zeemeeuw krijsen. Staatsbosbeheer beheert in de Manteling een aantal statige buitenplaatsen zoals Westhove, Berkenbosch en Duinbeek. In de 18e-eeuwse voormalige oranjerie van Kasteel Westhove is Terra Maris gevestigd, het Zeeuws museum voor natuur en landschap.



