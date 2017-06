Veenpark Barger-Compascuum

De bakker, de kruidenier, de klompenmaker en de turfsteker zijn nog elke dag aan het werk in het Veenpark. In dit museumpark kunnen bezoekers rijden en varen door nostalgische dorpen en een natuurlijk hoogveengebied met echte turfafgraving.

Bezoek www.veenpark.nl »

In het Veenpark rijden en varen bezoekers door een stukje historie met plaggenhutten, oude ambachten en een oud kerkhof. Ook binnen is er veel te zien, bijvoorbeeld de expositie Veenomenale Hondsrug (400 vierkante meter). In het grootste museum van Nederland is het heerlijk wandelen, maar er is ook voldoende 'openbaar vervoer'. Door het museumpark lopen twee smalspoortrajecten en vele kilometers bevaarbaar kanaal.Vanwege de vele attracties is het park ook geschikt voor jonge bezoekers.

Groetjes

Dikkie en Frans.