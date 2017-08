Veere 2017 -1

Neef met zijn vrouw op bezoek.

Dus weer eens een dagje Veere gedaan.

Historische markt, klederedrachten, kunst en schepen, daarna naar de koffie, en even het museum in.

Museum Veere is gevestigd in twee prachtige historische locaties: De Schotse Huizen aan de Kaai en het oude Stadhuis aan de Markt. In de Schotse Huizen is onze museumwinkel gevestigd waar we artikelen verkopen die passen bij onze museumcollectie. Zo verkopen wij kunstkaarten met foto’s van schilderijen die in ons museum kunt zien. Ook is er een collectie Schotse en Zeeuwse sieraden. Verder vindt u hier informatieve boeken over de Schots-Veerse relatie, kunstenaars van de Veerse kunstenaarskolonie, Veerse geschiedenis en streekdracht. Maar er is nog veel meer. Kom gerust een kijkje nemen.

Daarna rond een rondje, en weer naar huis, waar we heerlijk genoten hebben van de Mosselen en de Tonggetjes, was een goed bestede dag

Gr

Dikkie en Frans, Marian en Cees.