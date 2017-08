Hellegatsplaten

Afgelopen donderdag weer even naar Rotterdam geweest, de witjassen waren weer volop tevreden, en over4 maanden weer terug komen.

Onderweg nog wat foto's genomen, een vanaf de Zeelandbrug, en de rest bij de Hellegatsplaten, die nu veranderd zijn in een natuurgebied.

De naam Hellegat kwam van toen het nog open water was, dus voor de deltawerken, en menig schip is daar vergaan

Groetjes

Dikkie en Frans.